Vehicle Features

Powertrain Turbo

Additional Features Essuie-glaces intermittents Phares automatiques Contactez-nous pour plus de details! Régulateur de vitesse Vitres électriques Transmission Automatique - 6 vitesses Radio avec lecteur CD Air climatisé Contrôle de traction Coussins gonflables Enjoliveurs Volant réglable Système de freinage antiblocage (ABS) Freins assistés Pneu de secours Ouverture à distance du coffre arrière Accoudoir central Intérieur en tissu

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.