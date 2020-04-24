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2011 Hyundai Elantra

GLS+TOIT+BANCS CHAUF+BLUETOOTH+MAGS

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2011 Hyundai Elantra

GLS+TOIT+BANCS CHAUF+BLUETOOTH+MAGS

Location

Hyundai Sherbrooke

4320 Boul. Bourque, Sherbrooke, QC J1N 1S3

819-562-1700

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$6,987

+ taxes & licensing

  • 104,711KM
  • Used
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  • Listing ID: 4935624
  • Stock #: 13170
  • VIN: 5NPDH4AE7BH037273
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.hyundaisherbrooke.com/occasion/Hyundai-Elantra-2011-id7685760.html

HYUNDAI ELANTRA 2011 GLS + AIR CLIMATISÉ + TOIT OUVRANT + SIÈGES CHAUFFANTS AVANTS ET ARRIÈRES + RÉGULATEUR DE VITESSE + BLUETOOTH + MAGS 16" + GROUPE ÉLECTRIQUE + MIROIRS DÉGIVRANTS + CD/USB/AUXILIAIRE +
VOITURE INSPECTÉE ET RECONDITIONNÉE!

NOUS REPRENONS TOUS LES VÉHICULES EN ÉCHANGE! SPÉCIALISTE EN 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME CHANCE AU CRÉDIT! PRIX BASÉ SUR UN ACHAT AVEC FINANCEMENT A TAUX RÉGULIER
COMMUNIQUEZ AU POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES !!!
Additional Features
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Prise Auxiliaire
  • Air climatisé
  • Volant ajustable
  • Tout équipé
  • Miroirs électriques
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Portes électriques
  • Intérieur Tissus

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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