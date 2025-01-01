Menu
Découvrez l'innovation à petit prix chez Kenny Sherbrooke avec notre Nissan Leaf SL 2012! Cette voiture électrique est l'occasion parfaite pour ceux qui cherchent à économiser tout en adoptant un mode de vie plus écologique. Avec un faible kilométrage et un entretien méticuleux, ce véhicule est prêt à vous offrir une expérience de conduite unique.La Nissan Leaf SL 2012 est équipée de fonctionnalités impressionnantes, telles qu'un système de navigation intégré, des sièges en cuir chauffants pour votre confort durant les mois froids, et une caméra de recul pour des manuvres en toute sécurité. De plus, profitez d'un système audio Bose pour une qualité sonore exceptionnelle lors de vos trajets.Ce véhicule est vendu tel quel, vous offrant ainsi une opportunité d'économies substantielles. Cependant, il vous faudra le faire inspecter pour assurer sa conformité aux normes de sécurité routière. Ne manquez pas cette chance de conduire une voiture électrique à un prix imbattable. Passez nous voir chez Kenny Sherbrooke pour plus de détails et pour prendre le volant de cette Nissan Leaf SL 2012 dès aujourd'hui!

2012 Nissan Leaf

130,899 KM

$3,295

+ taxes & licensing
2012 Nissan Leaf

SL

13076476

2012 Nissan Leaf

SL

Location

Kenny U-Pull

1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8

844-536-6987

$3,295

+ taxes & licensing

Used
130,899KM
Other / Unsure Condition
VIN JN1AZ0CP7CT016494

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue Ocean
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Electric
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Doors 4-door
  • Stock # 45207
  • Mileage 130,899 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Exterior

Spoiler

Additional Features

air_conditioning
cruise_control
traction_control
alloy_wheels
keyless_entry
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Trip_Computer
Heated_Steering_Wheel
Steering_Mounted_Controls
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Electronic_Parking_Aid
Child_Safety_Door_Locks
Vehicle_Anti_Theft
Heated_Exterior_Mirror
Electrochromic_Interior_Mirror
Automatic_Headlights
Rear_Wiper
Fog_Lamps
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Telematic_Systems
Interval_Wipers
Front_Air_Dam
Cargo_Area_Cover
High_Density_Discharge_Lights
Skid_Plate
Navigation_Aid
Second_Row_Heated_Seat

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Kenny Sherbrooke

1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8

