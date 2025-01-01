$3,295+ taxes & licensing
2012 Nissan Leaf
SL
2012 Nissan Leaf
SL
Location
Kenny U-Pull
1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8
844-536-6987
$3,295
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue Ocean
- Interior Colour Grey
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Electric
- Drive Type Front Wheel Drive
- Doors 4-door
- Stock # 45207
- Mileage 130,899 KM
Vehicle Description
Découvrez l'innovation à petit prix chez Kenny Sherbrooke avec notre Nissan Leaf SL 2012! Cette voiture électrique est l'occasion parfaite pour ceux qui cherchent à économiser tout en adoptant un mode de vie plus écologique. Avec un faible kilométrage et un entretien méticuleux, ce véhicule est prêt à vous offrir une expérience de conduite unique.La Nissan Leaf SL 2012 est équipée de fonctionnalités impressionnantes, telles qu'un système de navigation intégré, des sièges en cuir chauffants pour votre confort durant les mois froids, et une caméra de recul pour des manuvres en toute sécurité. De plus, profitez d'un système audio Bose pour une qualité sonore exceptionnelle lors de vos trajets.Ce véhicule est vendu tel quel, vous offrant ainsi une opportunité d'économies substantielles. Cependant, il vous faudra le faire inspecter pour assurer sa conformité aux normes de sécurité routière. Ne manquez pas cette chance de conduire une voiture électrique à un prix imbattable. Passez nous voir chez Kenny Sherbrooke pour plus de détails et pour prendre le volant de cette Nissan Leaf SL 2012 dès aujourd'hui!
Vehicle Features
Exterior
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Kenny U-Pull
Email Kenny U-Pull
Kenny U-Pull
Kenny Sherbrooke
Call Dealer
844-536-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
844-536-6987