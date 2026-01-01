Menu
Découvrez l'opportunité d'acquérir une voiture fiable à un prix imbattable chez Kenny Sherbrooke! Nous vous proposons une Honda Civic LX 2013, parfaite pour ceux qui recherchent un véhicule abordable. Cette Civic est équipée d'un moteur 1.8L L4 SOHC 16V, réputé pour son efficacité et sa durabilité. Cependant, veuillez noter qu'elle est vendue telle quelle, ce qui signifie que vous pourrez économiser de l'argent en l'achetant, mais il sera nécessaire de la faire inspecter pour la rendre conforme aux normes de sécurité routière. Un problème de moteur est à signaler, mais pour les bricoleurs ou ceux qui souhaitent investir un peu de temps et d'effort, c'est une occasion en or d'obtenir une voiture de qualité à un prix réduit.Ne manquez pas cette chance unique de posséder une Honda Civic LX 2013. Passez nous voir dès aujourd'hui pour plus de détails!

2013 Honda Civic

184,056 KM

$2,000

+ taxes & licensing
2013 Honda Civic

LX

13503530

2013 Honda Civic

LX

Location

Kenny U-Pull

1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8

844-536-6987

$2,000

+ taxes & licensing

Used
184,056KM
Other / Unsure Condition
VIN 2HGFG3A40DH005100

Vehicle Details

  • Exterior Colour Rallye Red
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 2-door
  • Mileage 184,056 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Exterior

Spoiler

Interior

Tachometer

Additional Features

air_conditioning
cruise_control
traction_control
daytime_running_lights
keyless_entry
Power_Brakes
Power_Windows
Power_Mirrors
Power_Locks
Tilt_Steering
Trip_Computer
Steering_Mounted_Controls
Telescopic_Steering_Column
Tire_Inflation_Pressure_Monitor
Electronic_Brake_Assistance
Vehicle_Stability_Control
Driver_Airbag
Front_Side_Airbag
Passenger_Airbag
Side_Head_Curtain_Airbag
Electronic_Parking_Aid
Vehicle_Anti_Theft
Automatic_Headlights
Pulse_Wiper
Rear_Window_Defogger
Tilt_Steering_Column
Steel_Wheels
Interval_Wipers
Second_Row_Folding_Seat
Front_Air_Dam
Trunk_Anti_Trap_Device

Kenny U-Pull

Kenny U-Pull

Kenny Sherbrooke

1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8

