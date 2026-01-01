2013 Honda Civic

$2,000+ taxes & licensing
Location
Kenny U-Pull
1290 Chemin Dion, Sherbrooke, QC J1R 0R8
844-536-6987
$2,000
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Rallye Red
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Doors 2-door
- Mileage 184,056 KM
Vehicle Description
Découvrez l'opportunité d'acquérir une voiture fiable à un prix imbattable chez Kenny Sherbrooke! Nous vous proposons une Honda Civic LX 2013, parfaite pour ceux qui recherchent un véhicule abordable. Cette Civic est équipée d'un moteur 1.8L L4 SOHC 16V, réputé pour son efficacité et sa durabilité. Cependant, veuillez noter qu'elle est vendue telle quelle, ce qui signifie que vous pourrez économiser de l'argent en l'achetant, mais il sera nécessaire de la faire inspecter pour la rendre conforme aux normes de sécurité routière. Un problème de moteur est à signaler, mais pour les bricoleurs ou ceux qui souhaitent investir un peu de temps et d'effort, c'est une occasion en or d'obtenir une voiture de qualité à un prix réduit.Ne manquez pas cette chance unique de posséder une Honda Civic LX 2013. Passez nous voir dès aujourd'hui pour plus de détails!
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
