2014 Kia Sorento

http://www.auto360estrie.com/occasion/Kia-Sorento-2014-id7682605.html



SUPERBE SORENTO LX V6 AWD ,JAMAIS ACCIDENTÉ AVEC CARFAX ET TOUT ÉQUIPÉE.UN SUPER DEAL!!!Bienvenue chez Auto 360 Estrie.



-Nous sommes situé au 6430 boulevard Bourque a sherbrooke,J1N 1H3.

-Près de l'autoroute 10,,à 1 :20 hre de Montréal , ,50 minutes de Drummondville et a 2 :00hre de la ville de Québec.

-Depuis 30 ans a votre service dans la vente automobile à Sherbrooke,tous nos véhicules proviennent d'échanges de concessionaires de véhicules neufs de l'Estrie.



-Tous nos véhicules sont inspectés et munis d'une garantie de bon fonctionnement (sauf avis contraire).

-Nous avons les meilleurs prix du marché,en tout temps,et notre inventaire se renouvelle continuellement.

-Grâce à de faibles couts d'opérations,,nous sommes capable d'avoir les meilleurs prix au Québec et même au Canada.

-Nous offrons le financement régulier ainsi que la 2ieme chance au crédit.



-De plus nous pouvons offrir des garanties supplémentaires à bon prix,,pour sécuriser votre achat.



-Prix spécial internet,conditionnel au financement par Auto 360 Estrie.



-Pour un achat en toute transparence,,contactez moi; par téléphone ou texto au :1-819-432-8200 ou par e-mail au :auto360estrie@gmail.com



-Paiement comptant,,traite banquaire,,Interac et cartes de crédits (moyennant frais de 2.75%) disponible.



-Disponible en tout temps 7 jours sur 7,sur rendez-vous seulement.



Au plaisir de vous rencontrer!



WE CAN ALSO SERVE YOU IN ENGLISH ,CALL OR TEXT AT 819-432-8200

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Commandes audio au volant

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Miroirs chauffants

Contactez-nous pour plus de details!

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Lecteur MP3

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Volant gainé de cuir

Aide au stationnement (capteurs)

Roues en alliage d'aluminium

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.