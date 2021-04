$11,000 + taxes & licensing 7 1 , 7 3 6 K M Used Calculate Payments

Calculate Payments Get Insurance Quotes

Listing ID: 6827837

6827837 Stock #: 136---D8819

136---D8819 VIN: 1G1PE5SB8G7186831

Vehicle Details Exterior Colour Rouge

Interior Colour Noir

Body Style Sedan

Drive Type Front Wheel Drive

Engine 4-cylinder

Doors 4-door

Stock # 136---D8819

Mileage 71,736 KM

Vehicle Features Additional Features Essuie-glaces intermittents Traction avant Contactez-nous pour plus de details! Régulateur de vitesse Vitres électriques Lampes de lecture arrière Freins assistés Intérieur en tissu Sièges arrière rabattables divisés

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.