2016 Mitsubishi Outlander

ENCORE GARANTIE PAR LE MANUFACTURIER JUSQU'EN 2025!!

CE VUS AVEC TRACTION INTÉGRALE VOUS OFFRES BEAUCOUP D'ESPACE ET VOUS PERMET D'ÊTRE 7 PASSAGERS. CLIMATISATION DEUX ZONE, RÉGULATEUR DE VITESSE, CONTRÔLE AUDIO AU VOLANT, SIÈGES AVANT CHAUFFANTS, DÉMARREUR À DISTANCE, ATTACHE-REMORQUE, ET PLUS ENCORE

MITSUBISHI OUTLANDER SE V6 AWC TITANE 2016 7 PASSAGERS



Additional Features Jantes en alliage

Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Miroirs chauffants

Phares automatiques

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Antivol

Toit ouvrant en verre

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Démarrage sans clé

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Démarreur à distance

Sièges de troisième rangée

Sièges tissu

4 Roues motrices

Clé intelligente

Coussins gonflables

Points d'ancrage pour sièges d'enfant

Rideaux gonflables

Traction intégrale

Verrouillage sans clé

Verrous de sécurité pour enfants

Miroirs ajustables de l'intérieur

Miroirs clignotants

Miroirs électriques

Toit ouvrant électrique

Appuie-bras central

Déverrouillage à distance

Essuie-glace arrière

Jantes en Aluminium

Portes électriques

Intérieur Tissus

Vitres teintées

Attelage remorque

Banquette de troisième rangée

Écran multimédia

