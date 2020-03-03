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2017 Hyundai Sonata

Hybride LTD+CUIR+TOIT+GPS+CAMERA+BANCS VENTILÉS

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2017 Hyundai Sonata

Hybride LTD+CUIR+TOIT+GPS+CAMERA+BANCS VENTILÉS

Location

Hyundai Sherbrooke

4320 Boul. Bourque, Sherbrooke, QC J1N 1S3

819-562-1700

  1. 4693530
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$18,987

+ taxes & licensing

  • 33,993KM
  • Used
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  • Listing ID: 4693530
  • Stock #: 13205
  • VIN: KMHE34L31HA069386
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.hyundaisherbrooke.com/occasion/Hyundai-Sonata_Hybride-2017-id7706647.html

JAMAIS ACCIDENTÉE! UN SEUL PROPRIÉTAIRE! HYUNDAI SONATA HYBRIDE LIMITED ULTIMATE 2017 + AUTOMATIQUE + CUIR + TOIT OUVRANT PANORAMIQUE + FREINAGE AUTOMATIQUE D'URGENCE + AVERTISSEUR DE CHANGEMENT DE VOIE + CRUISE CONTROL ADAPTATIF + NAVIGATION GPS + CAMERA DE RECUL + DÉTECTION DES ANGLES-MORTS + SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS ET VENTILÉS + VOLANT CHAUFFANT GAINÉ DE CUIR + SIÈGES ARRIÈRES CHAUFFANTS + SIÈGES AVANTS ÉLECTRIQUES AVEC MÉMOIRE DE POSITION POUR LE CONDUCTEUR + ENTRÉE MAIN-LIBRE ET BOUTON POUSSOIR + ANDROID AUTO + BLUETOOTH + CLIMATISATION À DEUX ZONES + MIROIRS DÉGIVRANTS + MAGS 17" ET BEAUCOUP BEAUCOUP PLUS!

NOUS REPRENONS TOUS LES VÉHICULES EN ÉCHANGE! SPÉCIALISTE EN 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME CHANCE AU CRÉDIT! PRIX BASÉ SUR UN ACHAT AVEC FINANCEMENT A TAUX RÉGULIER
COMMUNIQUEZ AU 819-562-1700 POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES !!!
Additional Features
  • Climatisation deux zones
  • Miroirs chauffants
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Prise Auxiliaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Avertissement de changement de voie
  • Clé intelligente
  • Surveillance de langle mort
  • Verrouillage sans clé
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Téléphone cellulaire
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Toit panoramique
  • Sièges arrières chauffants
  • Sièges ventilés
  • Volant chauffant
  • 8 Haut-parleurs

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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