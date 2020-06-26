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2019 Hyundai Elantra

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  • 28,617KM
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  • Listing ID: 5264591
  • Stock #: 13435
  • VIN: KMHD84LF9KU739344
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.hyundaisherbrooke.com/occasion/Hyundai-Elantra-2019-id7812653.html

JAMAIS ACCIDENTÉE! ELANTRA PREFERRED 2019 + AUTOMATIQUE + CAMERA DE RECUL + DÉTECTION DES ANGLES-MORTS + ANDROID AUTO ET APPLE CARPLAY + SIÈGES CHAUFFANTS + VOLANT CHAUFFANT GAINÉ DE CUIR + AIR CLIMATISÉ + BLUETOOTH + CRUISE + GROUPE ÉLECTRIQUE + MIROIRS DÉGIVRANTS + USB/AUXILIAIRE ET PLUS!

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COMMUNIQUEZ AU 819-562-1700 POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES !!!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Miroirs chauffants
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Prise Auxiliaire
  • Air climatisé
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Surveillance de langle mort
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Télédéverrouillage
  • Téléphone cellulaire
  • Sièges chauffants
  • Jantes en Aluminium
  • Intérieur Tissus
  • Volant chauffant

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