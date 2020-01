2016 Volkswagen Golf...

https://www.aubinauto.com/occasion/Volkswagen-Golf-2016-id7668978.html



Superbe Golf wagon Highline , toit ouvrant m, GPS, régulateur de vitesse , air climatisé , sièges chauffants en cuir. Pneu été sur mag et ppneus d'hiver sur roues d'acier.

Aubin Auto en affaire depuis plus de 30 ans succursale Point S pneus et mécanique . Financement offert sur place. Tous nos véhicules sont inspectés en 130 points et plus, possédant un rapport Carproof GRATUIT, R.D.P.R.M. et une garantie de base. Nous sommes membres AMVOQ. Autres services disponibles sur place; traitement de peinture, tissus, accessoires, pneus, garantie prolongée personnalisé a vos besoins.



Pour une question, un achat ou pour réserver un essai routier la même journée ! Appelez-nous 418-888-5141, envoyez-nous un courriel occasion@aubinauto.com dès aujourd'hui !



Pour se rendre, c'est à seulement 20 minutes des ponts, situé au 1014 Ave Bergeron, à Saint-Agapit Québec G0S 1Z0, près de Laurier Station, Lévis (St-Nicolas) et Québec.

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Aileron

Commandes audio au volant

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Miroirs chauffants

Contactez-nous pour plus de details!

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Lecteur MP3

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Cache bagages

Volant gainé de cuir

Système de surveillance de la pression des pneus

Toit panoramique

Roues en alliage d'aluminium

