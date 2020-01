2015 Hyundai Elantra

https://www.autoaubaine.com/Hyundai-Elantra-c7651609.html



WOW--AUTOMATIQUE--BAS KILOMÉTRAGE--UN SEUL PROPRIÉTAIRE--JAMAIS ACCIDENTÉ--DÉMARREUR A DISTANCE--PHARES AUTOMATIQUE--PHARES ANTIBROUILLARD--TOIT OUVRANT PANORAMIQUE--BLUETOOTH--AIR CLIMATISÉ--VITRES ET PORTES ÉLECTRIQUES--VOLANT AJUSTABLE--RÉGULATEUR DE VITESSE--SYSTEME DE SON AU VOLANT--SIEGES CHAUFFANTS--SIEGE CONDUCTEUR ÉLECTRIQUE--MAGS--PRISE USB--A VOIR--DANIEL PARÉ DODGE CHRYSLER SITUÉ 692 ROUTE HENDERSON SAINT-MALACHIE 30 minutes de Québec et Montmagny, à proximité de Bellechasse et de la Beauce. Nous vous offrons une large gamme de véhicule neuf et d occasion. Sport, sous-compact, compact, familiale, fourgonnette, VUS, camion, 4x4. Nous faisons affaire avec la majorité des institutions financières et avons plusieurs options de financement tel que, Accord D, 2ième et 3ième chance au crédit, redressement de crédit. Notre équipe enthousiasme et professionnel vous attends. Ouvert 5 jours semaine, du lundi au jeudi de 9h à 20h et le vendredi de 9h à 17.30h 418-642-2855.

Additional Features Radio Satellite

Jantes en alliage

Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Horloge

Ordinateur de bord

Miroirs chauffants

Climatisation

Traction avant

Phares automatiques

Pare-chocs de couleur assortie

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Antivol

Toit ouvrant en verre

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Climatisation arrière

Démarreur à distance

Sièges tissu

Radio HD

Coffre - Ouverture à distance

Tout équipé

Barrures de roues

Contrôle de traction

Coussins gonflables

Coussins gonflables arrière pour la tête

Coussins gonflables doubles

Odomètre journalier

Points d'ancrage pour sièges d'enfant

Régulateur de traction (TRAC)

Rideaux gonflables

Système de surveillance de la pression des pneus

Verrouillage automatique des portes

Verrouillage sans clé

Verrous de roue antivol

Verrous de sécurité pour enfants

Dégivreur de lunette arrière

Miroirs ajustables de l'intérieur

Miroirs électriques

Port USB

Porte électrique

Rétroviseurs chauffants

Siège à réglage électrique

Sièges électriques

Télédéverrouillage

Toit ouvrant électrique

Vitre arrière électrique

Accès coffre arrière

Appuie-bras central

Chauffage arrière

Console Centrale

Déverrouillage à distance

Essuie-glace arrière

Lumières automatiques

Miroir extérieur chauffant passager

Porte-gobelet

Rétroviseurs

Servo-direction

Servo-freins

Sièges arrières rabattables

Sièges chauffants

Sièges chauffants - Avant

Sièges inclinables

Température externe

Jantes en Aluminium

Toit panoramique

Portes électriques

Coffre - Ouverture d'urgence

Console à l'avant

Phares halogènes

Tachymètre

Intérieur Tissus

Ouverture du volet à essence de l'intérieur

Garde-boue

Miroirs rétractables

