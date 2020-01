2010 Ford Ranger

https://www.stbasilehonda.com/occasion/Ford-Ranger-2010-id7652456.html



~ BIEN ENTRETENU ~

SPORT, RÉGULATEUR DE VITESSE, MARCHES-PIED LATÉRAUX, PHARES ANTI-BROUILLARD, LECTEUR CD/MP3, AIR CLIMATISÉ, RADIO AM/FM, PRISE AUXILIAIRE ET BIEN PLUS!

CE CAMION VOUS CHARMERA AVEC SON MOTEUR V6 DE 4.0 LITRES OFFRANT 207 HP ET 238 LBS DE COUPLE PERMETTANT 4 760 LBS EN CAPACITÉ DE REMORQUAGE!! SON HABITACLE SPACIEUX AINSI QUE SON EXCELLENTE TENUE DE ROUTE VOUS PLAIRA À COUP SÛR!! PASSEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE l ESSAI ROUTIER!!



POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER!



SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!



1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!

FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!

NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR!!

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Marchepieds

Radio AM/FM

Essuie-glaces intermittents

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Coussin gonflable conducteur

Transmission Automatique

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Air climatisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Sièges tissu

Odomètre journalier

Prise de courant 400 W (115 V)

Intérieur Tissus

Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

