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2010 Ford Ranger

Ford Ranger 2010 SPORT + CRUISE + WOW!!

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2010 Ford Ranger

Ford Ranger 2010 SPORT + CRUISE + WOW!!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4442223
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$3,989

+ taxes & licensing

  • 213,349KM
  • Used
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  • Listing ID: 4442223
  • Stock #: 19608C
  • VIN: 1FTKR4EE8APA39454
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
Rear Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Ford-Ranger-2010-id7652456.html

~ BIEN ENTRETENU ~
SPORT, RÉGULATEUR DE VITESSE, MARCHES-PIED LATÉRAUX, PHARES ANTI-BROUILLARD, LECTEUR CD/MP3, AIR CLIMATISÉ, RADIO AM/FM, PRISE AUXILIAIRE ET BIEN PLUS!
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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Marchepieds
  • Radio AM/FM
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Intérieur Tissus
  • Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

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