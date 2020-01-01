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2010 Honda Insight

LX + HYBRIDE + CRUISE + BAS KILOMÉTRAGE

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2010 Honda Insight

LX + HYBRIDE + CRUISE + BAS KILOMÉTRAGE

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4422822
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$7,749

+ taxes & licensing

  • 96,664KM
  • Used
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  • Listing ID: 4422822
  • Stock #: W1400
  • VIN: JHMZE2H59AS801714
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-Insight-2010-id7651535.html

~ JAMAIS ACCIDENTÉ + BAS KILOMÉTRAGE!!~
INSIGHT LX HYBRIDE, RÉGULATEUR DE VITESSE, MODE ÉCONOMIE, VITRES ET MIROIRS ÉLECTRIQUES, PORTES ÉLECTRIQUES, AIR CLIMATISÉ, LECTEUR CD/MP3, PORT USB ET BIEN PLUS !!

CETTE HYBRIDE POSSÈDE UN MOTEUR DE 1.3L AVEC UNE ECONOMIE D'ESSENCE DE 4.5L/100KM SUR AUTOROUTE !! ELLE EST RECONNU POUR SA CONDUITE PLAISANTE ET SÉCURITAIRE, SA FIABILITÉ AINSI QUE SON CONFORT !! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR!!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Porte-gobelet
  • Portes électriques
  • Intérieur Tissus

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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