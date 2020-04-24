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2010 Nissan Frontier

SE + V6 + 4X4 + CREW + WOW!

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2010 Nissan Frontier

SE + V6 + 4X4 + CREW + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4910190
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$8,989

+ taxes & licensing

  • 227,485KM
  • Used
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  • Listing ID: 4910190
  • Stock #: 19167a
  • VIN: 1n6ad0fv2ac415720
Exterior Colour
Rouge
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Nissan-Frontier-2010-id7741796.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre domicile durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**


** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

+SE
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+CREW CAB
+CLIMATISATION
+REGULATEUR DE VITESSE
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Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Crochet remorquage arrière
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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