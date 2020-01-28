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2010 Toyota Venza

AWD + TOIT + CAMERA + PROPRE + WOW!

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2010 Toyota Venza

AWD + TOIT + CAMERA + PROPRE + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4610139
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$10,989

+ taxes & licensing

  • 128,159KM
  • Used
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  • Listing ID: 4610139
  • Stock #: 18935A
  • VIN: 4T3BA3BB2AU016333
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Toyota-Venza-2010-id7691558.html

~ VENZA AWD ~

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

+DÉMARREUR A DISTANCE
+TOIT OUVRANT
+CAMÉRA DE RECUL
+RÉGULATEUR DE VITESSE
+SIÈGES CHAUFFANTS
+BLUETOOTH

ET BIEN PLUS !!

CETTE TOYOTA VOUS OFFRE UN HABITACLE SPACIEUX ET UNE CONDUITE AGRÉABLE, MANIABLE ET SÉCURITAIRE !! SON LOOK AVANT-GARDISTE, SON DESIGN RAFFINÉ AINSI QUE SA QUALITÉ DE CONCEPTION EN FONT UN VUS SPACIEUX ET TRÈS APPRÉCIÉ !! VENEZ VITE EN FAIRE l ESSAI ROUTIER !!

EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Démarreur à distance
  • Sièges tissu
  • Système GPS
  • Odomètre journalier
  • Verrous de roue antivol
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Toit ouvrant électrique
  • Lampes de lecture arrière
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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