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St-Basile Honda

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2011 Nissan Sentra

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135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

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  • 89,562KM
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  • Listing ID: 5120516
  • Stock #: W1646
  • VIN: 3N1AB6AP5BL681648
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Nissan-Sentra-2011-id7786280.html

~ BEAU, BON, PAS CHER ~

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ JAMAIS ACCIDENTE ~

+2.0
+AUTOMATIQUE
+CLIMATISATION
+REGULATEUR DE VITESSE
+VITRES ET PORTES ELECTRIQUES
+MAGS

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Banquette arrière divisée

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