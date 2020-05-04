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2012 Kia Forte

Koup SX + COUPE + CUIR + TOIT + WOW!

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2012 Kia Forte

Koup SX + COUPE + CUIR + TOIT + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$6,989

+ taxes & licensing

  • 93,508KM
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  • Listing ID: 4957008
  • Stock #: 20312A
  • VIN: KNAFW6A3XC5483831
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
Coupe
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Kia-Forte_Koup-2012-id7749575.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ JAMAIS ACCIDENTE, UN SEUL PROPRIO ~

+SX
+KOUP
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+AUTOMATIQUE
+MAGS
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CET FORTE EST GRANDEMENT RECHERCHÉ POUR SON HABITACLE SPACIEUX CONFORTABLE DOTÉ D UNE EXCELLENTE FINITION EN PLUS d ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ! SON MOTEUR DE 2.4L, IL VOUS PERMET UNE FAIBLE CONSOMMATION D ESSENCE, AVEC UNE MOYENNE DE 5,7L AU 100KM SUR AUTOROUTE! PASSEZ DÈS AUJOURd HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER! ELLE EN VAUT LE DÉTOUR!!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Crochet remorquage arrière
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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