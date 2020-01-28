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2013 Cadillac ATS

3.6L + AWD + NAVI + CAMERA + WOW!

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2013 Cadillac ATS

3.6L + AWD + NAVI + CAMERA + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4583925
  2. 4583925
  3. 4583925
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$12,989

+ taxes & licensing

  • 155,516KM
  • Used
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  • Listing ID: 4583925
  • Stock #: 20125B
  • VIN: 1G6AH5R39D0122856
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Cadillac-Ats-2013-id7684552.html

~ JAMAIS ACCICENTÉ ~

** 3.6L LUXURY **

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

+NAVIGATION
+SYSTÈME DE SON BOSE
+VOLANT EN CUIRE CHAUFFANT
+SIÈGES EN CUIR CHAUFFANTS ÉLECTRIQUES À FONCTION MÉMOIRE
+CAMÉRA DE RECULE

ET BIEN PLUS !!

LA VOITURE DE LUXE PAR EXCELLENCE!! CETTE SUPERBE AMERICAINE VOUS DESTABILISERAS AVEC SON MOTEUR V-6 DE 3.6L DEVELOPANT 202HP ET 191LBS DE COUPLE !! SA CONCEPTION HORS DU COMMUN, SON ARCHITECTURE UNIQUE, SA PUISSANCE PHENOMENALE !! VENEZ DES AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ET EN FAIRE LA VOITURE DE VOS REVES !!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Démarreur à distance
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques
  • Coffre - Ouverture d'urgence
  • Système de son Bose
  • Volant chauffant

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