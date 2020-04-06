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2013 Dodge Dart

SXT + AUTO + A/C + MAGS + WOW!

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2013 Dodge Dart

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Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$5,888

+ taxes & licensing

  • 111,269KM
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  • Listing ID: 4881024
  • Stock #: W1453
  • VIN: 1C3CDFBA1DD721425
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Dodge-Dart-2013-id7688661.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**


~ BEAU, BON , PAS CHER!!! ~

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

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1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Lampes de lecture arrière
  • Porte-gobelet
  • Portes électriques
  • Coffre - Ouverture d'urgence

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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