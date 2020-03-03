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2013 Honda Civic

LX + A/C + SIEGES CHAUFF + WOW!

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2013 Honda Civic

LX + A/C + SIEGES CHAUFF + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4695435
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$5,989

+ taxes & licensing

  • 182,187KM
  • Used
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  • Listing ID: 4695435
  • Stock #: W1492
  • VIN: 2HGFG3A45DH002810
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Gris
Body Style
Coupe
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-Civic-2013-id7706665.html

~ UN SEUL PROPRIÉTAIRE ~

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

+SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+RÉGULATEUR DE VITESSE
+BLUETOOTH
+SYSTÈME ECO ASSIST
+COMMANDES AUDIO AU VOLANT
+AIR CLIMATISÉ

ET BIEN PLUS !!

CETTE LX VOUS EN METTRA PLEIN LA VUE AVEC SON ALLURE SPORTIF AINSI QUE SON HABITACLE CONFORTABLE BIEN ÉQUIPÉ !! ELLE EST RECONNUE POUR SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE AINSI QUE SON COFFRE SPACIEUX!! FAITES VITES, VENEZ DÈS AUJOURd HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER !!

EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Transmission Manuelle - 5 vitesses
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Lampes de lecture arrière
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques
  • Coffre - Ouverture d'urgence

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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