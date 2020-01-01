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2013 RAM 1500

SPORT + 4X4 + NAVIG + TOIT + WOW!!

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2013 RAM 1500

SPORT + 4X4 + NAVIG + TOIT + WOW!!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4422819
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$20,989

+ taxes & licensing

  • 144,134KM
  • Used
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  • Listing ID: 4422819
  • Stock #: 19757B
  • VIN: 1C6RR7MT9DS551992
Exterior Colour
Bleu fonçé
Interior Colour
Noir
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/RAM-1500-2013-id7651437.html

~ SUPER PROPRE ~
1500 SPORT, 4X4, NAVIGATION, TOIT OUVRANT, SIÈGES EN CUIRE CHAUFFANTS/VENTILANTS, VOLANT EN CUIRE CHAUFFANT, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, RÉGULATEUR DE VITESSE, CLIMATISATION BI-ZONE, CAMÉRA DE RECUL, TONNEAU COVER EN 3 SECTIONS, MARCHE-PIED LATERAUX ET BIEN PLUS !!
CE ROBUSTE PICK UP VOUS OFFRE UN MOTEUR V8 DE 5.7L HEMI DÉVELOPANT 395HP ET POSSÈDANT PLUS DE 10 000LBS DE CAPACITÉ DE REMORQUAGE !! IL POSSÈDE UN HABITACLE SPACIEUX, TRÈS BIEN ÉQUIPÉ AINSI Qu UN LOOK ROBUSTE ET AGRESSIF !! FAITES VITES !! PASSEZ DÈS AUJOURd HUI POUR EN FAIRE l ESSAI ROUTIER !!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

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FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Miroirs chauffants
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Démarreur à distance
  • 4 Roues motrices
  • Barrures de roues
  • Odomètre journalier
  • Verrous de roue antivol
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Sièges électriques
  • Toit ouvrant électrique
  • Appuie-bras central
  • Déverrouillage à distance
  • Porte-gobelet
  • Sièges chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques
  • CREW (4 portes)
  • Sièges ventilés
  • Couvre boîte
  • Volant chauffant

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