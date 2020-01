2013 RAM 1500

https://www.stbasilehonda.com/occasion/RAM-1500-2013-id7651437.html



~ SUPER PROPRE ~

1500 SPORT, 4X4, NAVIGATION, TOIT OUVRANT, SIÈGES EN CUIRE CHAUFFANTS/VENTILANTS, VOLANT EN CUIRE CHAUFFANT, COMMANDES AUDIO AU VOLANT, RÉGULATEUR DE VITESSE, CLIMATISATION BI-ZONE, CAMÉRA DE RECUL, TONNEAU COVER EN 3 SECTIONS, MARCHE-PIED LATERAUX ET BIEN PLUS !!

CE ROBUSTE PICK UP VOUS OFFRE UN MOTEUR V8 DE 5.7L HEMI DÉVELOPANT 395HP ET POSSÈDANT PLUS DE 10 000LBS DE CAPACITÉ DE REMORQUAGE !! IL POSSÈDE UN HABITACLE SPACIEUX, TRÈS BIEN ÉQUIPÉ AINSI Qu UN LOOK ROBUSTE ET AGRESSIF !! FAITES VITES !! PASSEZ DÈS AUJOURd HUI POUR EN FAIRE l ESSAI ROUTIER !!



POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER!



SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!



1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!

FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!

NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR!!

Additional Features Radio Satellite

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Miroirs chauffants

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseur à atténuation automatique

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Ouvre-porte de garage intégré

Intérieur en cuir

Siège électrique avant - Passager

Démarreur à distance

4 Roues motrices

Barrures de roues

Odomètre journalier

Verrous de roue antivol

Miroirs ajustables de l'intérieur

Miroirs électriques

Port USB

Prise de courant 400 W (115 V)

Sièges électriques

Toit ouvrant électrique

Appuie-bras central

Déverrouillage à distance

Porte-gobelet

Sièges chauffants

Sièges chauffants - Avant

Portes électriques

CREW (4 portes)

Sièges ventilés

Couvre boîte

Volant chauffant

