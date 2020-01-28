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2014 Chevrolet Cruze

2LT + TOIT + CUIR + MANUELLE + WOW!

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2014 Chevrolet Cruze

2LT + TOIT + CUIR + MANUELLE + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4583919
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Contact Seller

$6,489

+ taxes & licensing

  • 158,196KM
  • Used
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4583919
  • Stock #: 19241B
  • VIN: 1G1PF5SB6E7140795
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Chevrolet-Cruze-2014-id7684544.html

~ LT TURBO ~

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

+CAMÉRA DE RECUL
+TOIT OUVRANT
+SIÈGES EN CUIR CHAUFFANTS
+RÉGULATEUR DE VITESSE
+BLUETOOTH
+COMMANDE AUDIO AU VOLANT

ET BIEN PLUS !!

CE CRUZE VOUS EN METTRA PLEIN LA VUE AVEC SON ALLURE SPORTIF AINSI QUE SON HABITACLE CONFORTABLE!! ELLE EST RECONNUE POUR SON ÉCONOMIE ET SA PUISSANCE QUI EN FONT UN VÉHICULE QUI NE PASSE PAS INAPERCU!! FAITES VITES, VENEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER !!


EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Transmission Manuelle
  • Transmission Manuelle - 6 vitesses
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques
  • Coffre - Ouverture d'urgence

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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