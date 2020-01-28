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2014 Toyota RAV4

XLE + TOIT + CAMERA + PROPRE + WOW!

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2014 Toyota RAV4

XLE + TOIT + CAMERA + PROPRE + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4610148
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  5. 4610148
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$15,489

+ taxes & licensing

  • 109,273KM
  • Used
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  • Listing ID: 4610148
  • Stock #: W1467
  • VIN: 2T3WFREV2EW124274
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Toyota-RAV4-2014-id7691514.html

~ JAMAIS ACCIDENTÉ ~

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

+TOIT OUVRANT
+SIÈGES CHAUFFANTS
+CAMÉRA DE RECUL
+COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+RÉGULATEUR DE VITESSE
+CLIMATISATION DOUBLE ZONES
+MODE ÉCO / SPORT
+BLUETOOTH

ET BIEN PLUS !!

CE VUS POSSÈDE UN MOTEUR FORT INTÉRESSANT À LA FOIS PUISSANT ET ÉCONOMIQUE!! IL EST APPRÉCIER POUR SA COMMODITÉ, SON HABITACLE OFFRANT UN ESPACE CARGO DE 2 067 LITRES AINSI QUE SON DESIGN ÉLÉGANT ET AUDACIEUX !! PASSEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER !!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Odomètre journalier
  • Verrous de roue antivol
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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