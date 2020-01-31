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2015 Honda Civic

LX + AUTO + CERTIFIE + CAMERA + WOW!

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2015 Honda Civic

LX + AUTO + CERTIFIE + CAMERA + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4626495
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$10,989

+ taxes & licensing

  • 86,067KM
  • Used
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  • Listing ID: 4626495
  • Stock #: W1470
  • VIN: 2HGFB2F45FH049341
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-Civic-2015-id7694673.html

** BALANCE DE GARANTIE DU MANUFACTURIER HONDA SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR JUSQU AU 30 AOÛT 2020 / 100 000KM **

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

+SIÈGES CHAUFFANTS
+CAMÉRA DE RECUL
+AIRE CLIMATISÉ
+RÉGULATEUR DE VITESSE
+COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+ ECO ASSIST,
+BLUETOOTH

ET BIEN PLUS !!

CETTE LX VOUS EN METTRA PLEIN LA VUE AVEC SON ALLURE SPORTIF AINSI QUE SON HABITACLE CONFORTABLE BIEN ÉQUIPÉ !! ELLE EST RECONNUE POUR SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE, SON ÉCONOMIE d ESSENCE ET SON COFFRE SPACIEUX!! FAITES VITES, VENEZ DES AUJOURD HUI POUR EN FAIRE l ESSAI ROUTIER !!

EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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