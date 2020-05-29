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St-Basile Honda

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2015 Honda Civic

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LX + A/C + CRUISE + PROPRE + WOW!

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135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

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  • 52,580KM
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  • Listing ID: 5138846
  • Stock #: W1629
  • VIN: 2HGFB2E42FH006240
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Gris pâle
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-Civic-2015-id7789274.html

~ UN SEUL PROPRIETAIRE ~

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ SPORTIVE, FIABLE, ECONOMIQUE ~

+LX
+CLIMATISATION
+REGULATEUR DE VITESSE
+BLUETOOTH
+SIEGES CHAUFFANTS
+COMMANDES DE RADIO AU VOLANT

ET BIEN PLUS !!

CETTE LX VOUS EN METTRA PLEIN LA VUE AVEC SON ALLURE SPORTIF AINSI QUE SON HABITACLE CONFORTABLE BIEN ÉQUIPÉ !! ELLE EST RECONNUE POUR SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE AINSI QUE SON COFFRE SPACIEUX!! FAITES VITES, VENEZ DÈS AUJOURd HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER !!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Transmission Manuelle
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Banquette arrière divisée

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