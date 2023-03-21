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2015 Hyundai Santa Fe

Sport 2.4L LUXURY + GARANTIE + TOIT PANO + WOW

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2015 Hyundai Santa Fe

Sport 2.4L LUXURY + GARANTIE + TOIT PANO + WOW

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4499421
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$15,989

+ taxes & licensing

  • 109,376KM
  • Used
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  • Listing ID: 4499421
  • Stock #: 20094C
  • VIN: 5XYZUDLB5FG262261
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Hyundai-Santa_Fe_Sport-2015-id7668474.html

**GARANTIE PROLONGÉ HYUNDAI JUSQU'AU 21 MARS 2023 / 160 000KM**

~ CONDITION SHOWROOM!! ~

SPORT LUXURY, TOIT PANORAMIQUE, SIÈGES ÉLECTRIQUES EN CUIR CHAUFFANTS AVEC FONCTION MÉMOIRES, VOLANT EN CUIR CHAUFFANT, SIÈGES ARRIÈRES CHAUFFANTS, CAMÉRA DE RECUL, SYSTÈME d AVERTISSEMENT D ANGLE MORT, RÉGULATEUR DE VITESSE, CLIMATISATION BI-ZONES, AIDE AU STATIONNEMENT, BLUETOOTH ET BIEN PLUS !!
CE ROBUSTE VUS POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.4L DÉVLOPANT 190HP ET 181LBS DE COUPLE!! IL EST APPRÉCIER POUR SA COMMODITÉ, SON HABITACLE BIEN ÉQUIPÉ ET SÉCURITAIRE AINSI QUE SON STYLE ÉLÉGANT!! VOUS n EN SEREZ QUE COMBLÉS !! PASSEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE l ESSAI ROUTIER !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Radio HD
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Surveillance de langle mort
  • Traction intégrale
  • Miroirs électriques
  • Toit ouvrant électrique
  • Lumières automatiques
  • Porte-gobelet
  • Sièges chauffants - Avant
  • Toit panoramique
  • Portes électriques
  • Hayon électrique
  • Sièges arrières chauffants
  • Volant chauffant

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