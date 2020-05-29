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St-Basile Honda

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2015 Hyundai Santa Fe

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Sport 2.4L + A/C + SIEGES CHAUFF + WOW!

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St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

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  • 90,427KM
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  • Listing ID: 5120531
  • Stock #: W1602
  • VIN: 5xyzt3lb8fg279259
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Gris
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
5-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Hyundai-Santa_Fe_Sport-2015-id7775705.html

~ SPACIEUX, CONFORTABLE, SÉCURITAIRE ~

** TEXTO 24/7 : 1 ( 438 ) 341-3236 **

+2.4L
+SPORT
+CLIMATISATION
+REGULATEUR DE VITESSE
+SIEGES CHAUFFANTS
+BLUETOOTH
+COMMANDES DE RADIO AU VOLANT
+GROUPE ELECTRIQUE

ET BIEN PLUS !!!

CE SANTA FE EST HAUTEMENT RECHERCHÉ POUR SA COMMODITÉ !! SON ESPACE CARGO OFFRES DE NOMBREUX ESPACE DE RANGEMENT, DE PLUS SON MOTEUR DE 2.4L DÉVELOPPANT 190HP ET 181LBS DE COUPLE PERMET UNE CONSOMMATION D'ESSENCE TRÈS ÉCONOMIQUE SOIT 9.7L/100 KM SUR AUTOROUTE !! SON STYLE ÉLÉGANT, SON INTÉRIEUR TRÈS BIEN ÉQUIPÉ ET ERGONOMIQUE VOUS CHARMERA À COUP SUR !! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI EN CONCESSION POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER !!

EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Sièges tissu
  • Banquette arrière divisée

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