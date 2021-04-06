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2015 Jeep Cherokee

52,228 KM

Details Description Features

$16,989

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St-Basile Honda

450-461-9999

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2015 Jeep Cherokee

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NORTH + 4RM + V6 + CRUISE + MAGS + WOW!

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2015 Jeep Cherokee

NORTH + 4RM + V6 + CRUISE + MAGS + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 6891051
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52,228KM
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  • Listing ID: 6891051
  • Stock #: 20225A
  • VIN: 1C4PJMCS7FW662017

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gris
  • Interior Colour Noir
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 20225A
  • Mileage 52,228 KM

Vehicle Description

https://www.stbasilehonda.com/occasion/Jeep-Cherokee-2015-id8119165.html

** DISPONIBLE EN LIGNE 24/7 **
** LIVRAISON À DOMICILE EN 48H EN SUIVANT LES RECOMMANDATIONS SANITAIRES**
** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **
** TEL 24/7 : 1 (888) 514-0680 **

~ JAMAIS ACCIDENTE ~

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+AWD
+CLIMATISATION
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MALGRÉ TOUT LE TEMPS ET LES EFFORTS MIS EN OEUVRE POUR ASSURER L'EXACTITUDE DES INFORMATIONS ENTOURANT NOS VÉHICULES D'OCCASION, ST-BASILE HONDA N'EST PAS TENUS RESPONSABLE DES ERREURS OU OMISSIONS CONTENUES DANS SES ANNONCES. POUR VOUS ASSURER QUE TOUTES LES INFORMATIONS SONT EXACTES, RÉFÉREZ-VOUS À UN DE NOS REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT D'OCCASION. CE DERNIER PRENDRA LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR VOUS DONNER TOUTE L'INFORMATION DONT VOUS AVEZ BESOIN.

Vehicle Features

Radio Satellite
Tapis protecteurs
Commandes audio au volant
Antipatinage
Essuie-glaces intermittents
Phares automatiques
Phares antibrouillard
Contactez-nous pour plus de details!
Régulateur de vitesse
Transmission Automatique
Coussins gonflables latéraux pour la tête
Coussins gonflables latéraux
Lecteur MP3
Prise Auxiliaire
Air climatisé
4 Roues motrices
Volant réglable
Volant en cuir
Banquette arrière divisée
Système de freinage antiblocage (ABS)
Contrôle de la stabilité du véhicule
Coussin gonflable côté conducteur
Coussin gonflable côté passager
Freins assistés
Pneu de secours
Verrous pour enfants
Radio AM / FM
Bluetooth intégré
Coussins gonflables - Détecteur de passager
Ensemble d'éclairage de commodité
Miroir vanité illuminé côté conducteur
Miroir vanité illuminé côté passager

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