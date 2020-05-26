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St-Basile Honda

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2015 Mitsubishi RVR

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135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

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  • 130,081KM
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  • Listing ID: 5037042
  • Stock #: W1597
  • VIN: 4a4aj4au2fe602509
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
5-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Mitsubishi-RVR-2015-id7766152.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**

**BALANCE DE GARANTIE MOTOPROPULSEUR DU MANUFACTURIER JUSQU'AU 16 JANVIER 2025 OU 160 000KM**

** TEXTO 24/7 : 1 ( 438 ) 341-3236 **

+GT
+AWC
+TOIT PANORAMIQUE
+PHARES ANTI-BROUILLARD
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CE RVR EST HAUTEMENT RECHERCHÉ POUR SA COMMODITÉ !! SON ESPACE CARGO DE PLUS DE 3 375 LITRES OFFRES DE NOMBREUX ESPACE DE RANGEMENT, DE PLUS SON MOTEUR DE 2.0L DÉVELOPPANT 148HP ET 145LBS DE COUPLE PERMET UNE CONSOMMATION D'ESSENCE TRÈS ÉCONOMIQUE SOIT 7.6L/100 KM SUR AUTOROUTE !! SON STYLE ÉLÉGANT, SON INTÉRIEUR TRÈS BIEN ÉQUIPÉ ET ERGONOMIQUE VOUS CHARMERA À COUP SUR !! PASSEZ DÈS AUJOURD'HUI EN CONCESSION POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER !!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Phares haute intensité
  • 4 Roues motrices
  • Toit panoramique
  • Transmission intégrale
  • Banquette arrière divisée

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