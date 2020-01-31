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2015 Nissan Altima

SV + TOIT + CAMERA + MAGS + WOW!

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2015 Nissan Altima

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Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4626492
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$11,989

+ taxes & licensing

  • 73,198KM
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  • Listing ID: 4626492
  • Stock #: 20153A
  • VIN: 1N4AL3AP5FN368846
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Nissan-Altima-2015-id7694759.html

** BALANCE DE GARANTIE DU MANUFACTURIER NISSAN SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR JUSQU AU 4 DÉCEMBRE 2020 / 100 000KM **

~ JAMAIS ACCIDENTÉ ~

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

+TOIT OUVRANT
+SIÈGES ÉLECTRIQUES CHAUFFANTS
+CAMÉRA DE RECUL
+RÉGULATEUR DE VITESSE
+COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+CLIMATISATION BI-ZONE
+BLUETOOTH

ET BIEN PLUS!

CETTE ALTIMA POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.5L DÉVLOPPANT 182HP ET 180LBS DE COUPLE!! ELLE OFFRE UNE CONDUITE AGRÉABLE, UN HABITACLE SPACIEUX, CONFORTABLE ET COMMODE EN PLUS D AVOIR UNE SILHOUETTE ÉLÉGANTE!! VENEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER !!

EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Enjoliveurs de roues
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Démarreur à distance
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance

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