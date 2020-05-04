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2015 RAM 1500

ST + 5.7L + 4X4 + QUAD + PROPRE + WOW!

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2015 RAM 1500

ST + 5.7L + 4X4 + QUAD + PROPRE + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$18,989

+ taxes & licensing

  • 112,515KM
  • Used
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  • Listing ID: 4966491
  • Stock #: W1561
  • VIN: 1c6rr7ft8fs630974
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/RAM-1500-2015-id7750649.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ 5.7L, 4X4 ~

+ST
+QUAD CAB
+5.7L
+4X4
+CLIMATISATION
+REGULATEUR DE VITESSE
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Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Volant ajustable
  • 4 Roues motrices

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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