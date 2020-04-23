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2016 Acura MDX

NAVI + AWD + CUIR + TOIT + WOW!

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2016 Acura MDX

NAVI + AWD + CUIR + TOIT + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$24,989

+ taxes & licensing

  • 95,908KM
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  • Listing ID: 4897569
  • Stock #: w1547
  • VIN: 5fryd4h46gb508019
Exterior Colour
Gris foncé
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Acura-MDX-2016-id7739720.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**


** BALANCE DE GARANTIE DU MANUFACTURIER ACURA SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR JUSQU AU 29 MARS 2021 / 100 000KM **

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ ENSEMBLE NAVIGATION ~

+7 PLACES
+NAVI
+AWD
+CAMERA
+VOLANT CHAUFFANT
+LANE ASSIST
+CUIR
+SIEGES CHAUFFANTS
+MAGS
+TOIT OUVRANT
+BLUETOOTH

ET BIEN PLUS !!

CETTE JAPONAISE EST PROPULSÉE PAR UN MOTEUR V6 3.5L DÉVELOPPANT 290 CHEVAUX ET 267 LBS DE COUPLE !! HAUTEMENT ÉQUIPÉ, LA CRÈME DU LUXE ACURA !! RECONNU POUR SA PUISSANCE BRUTE AVEC SON ENTRAINEMENT AWD, SONT COMFORT INCROYABLE AINSI QUE SON LOOK AGGRESSIF !! VOUS N EN REVIENDRAI PAS !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Climatisation arrière
  • Démarreur à distance
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Sièges de troisième rangée
  • Radio HD
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS

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