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2016 Audi A4

PROGRESSIV + NAVI + AWD + WOW!

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2016 Audi A4

PROGRESSIV + NAVI + AWD + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$24,989

+ taxes & licensing

  • 73,044KM
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  • Listing ID: 4897572
  • Stock #: w1549
  • VIN: wa1ufafl2ga006209
Exterior Colour
Bleu fonçé
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Audi-A4-2016-id7739708.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre domicile durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ UN SEUL PROPRIETAIRE ~

+PROGRESSIV
+QUATTRO
+NAVIGATION
+TOIT OUVRANT
+KEYLESS ENTRY
+SIEGES CHAUFFANTS
+INTERIEUR EN CUIR
+CAMERA DE RECUL

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CETTE LUXUEUSE A4 ALLROAD VOUS OFFRE UNE COMBINAISON PARFAITE! MOTEUR 2.0L TURBO, TRACTION INTÉGRALE, CONDUITE DYNAMIQUE ET CAPTIVANTE, MAIS SURTOUT SÉCURITAIRE POUR TOUTE LA FAMILLE. HABITACLE DE HAUTE QUALITÉ, ERGONOMIQUE, ÉQUIPÉ DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES. DESIGN AGRESSIF ET SPORTIF!! ELLE VOUS COMBLERA SOUS TOUS LES ASPECTS! FAITES VITES!! PASSEZ DES AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Climatisation arrière
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Phares haute intensité
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Toit panoramique
  • Transmission intégrale

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