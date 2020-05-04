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2016 Chevrolet Corvette

Z06 + 1LZ + GARANTIE + COUPE + WOW!

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2016 Chevrolet Corvette

Z06 + 1LZ + GARANTIE + COUPE + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4973886
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$64,989

+ taxes & licensing

  • 66,521KM
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  • Listing ID: 4973886
  • Stock #: W1555
  • VIN: 1G1YP2D69G5610266
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
Coupe
Drive Type
Rear Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Chevrolet-Corvette-2016-id7752227.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**

**BALANCE DE GARANTIE DU MANUFACTURIER MOTOPROPULSEUR JUSQU'AU 20 AVRIL 2021 OU 160 000KM**

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

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FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Système GPS
  • Suspension ajustable

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