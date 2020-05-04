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2016 Ford F-250

XLT + 6.7L + 4X4 + COMME NEUF + WOW!

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2016 Ford F-250

XLT + 6.7L + 4X4 + COMME NEUF + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$44,989

+ taxes & licensing

  • 26,006KM
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  • Listing ID: 4956999
  • Stock #: 20311A
  • VIN: 1ft7w2bt7gec35962
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Diesel
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
5-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Ford-F250-2016-id7748879.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ BAS KILOS, JAMAIS ACCIDENTE, UN SEUL PROPRIETAIRE ~

+XLT
+6.7L POWERSTROKE
+4X4
+CREW CAB
+ENSEMBLE EDITION SPECIALE F-150
+CLIMATISATION
+REGULATEUR DE VITESSE
+6 PASSAGERS

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CE CAMION VOUS CHARMERA AVEC SON MOTEUR 6,7L POWERSTROKE DEVELOPPANT 440HP ET 860LBS DE COUPLE AVEC UNE CAPACITE DE REMORQUAGE DE 26 720 LBS!! SON HABITACLE SPACIEUX BIEN EQUIPE, SON EXCELLENTE TENUE DE ROTE AINSI QUE SON DEGISN UNIQUE ET SPORTIF VOUS PLAIRA A COUP SUR!! PASSEZ DES AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!!

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FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Volant ajustable
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Démarreur à distance
  • Radio HD
  • 4 Roues motrices
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Crochet remorquage arrière
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Pédales ajustables

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