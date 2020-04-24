135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2
450-461-9999
+ taxes & licensing
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-Civic-2016-id7746400.html
OVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.
** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**
** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **
**BALANCE DE GARANTIE MOTOPROPULSEUR DU MANUFACTURIER JUSQU AU 19 SEPTEMBRE 2020 OU 80 000 KM**
+EX-T
+TURBO
+TOIT OUVRANT
+CAMERA DE RECUL
+HONDA SENSING
+REGULATEUR DE VITESSE
+SIEGES CHAUFFANTS
ET BIEN PLUS !!
CETTE CIVIC VOUS EN METTRA PLEIN LA VUE AVEC SON MOTEUR DE 1.5L TURBO DÉVELOPPANT 174HP ET 162LBS DE TORQUE, SON LOOK SPORTIF AINSI QUE SON HABITACLE CONFORTABLE, SÉCURITAIRE ET BIEN ÉQUIPÉ !! ELLE EST RECONNUE POUR SA FIABILITÉ LÉGENDAIRE, SON COFFRE SPACIEUX ET SON ÉCONOMIE D'ESSENCE!! FAITES VITE VENEZ DES AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER!!
EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER!
SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!
1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2