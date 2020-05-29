2016 Honda CR-V

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450-461-9999
135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2
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https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-CRV-2016-id7782427.html
~ UN SEUL PROPRIETAIRE ~
** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **
+TOURING
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CE CR-V POSSÈDE UN MOTEUR 2.4L DÉVELOPPANT 185HP ET 181LBS DE COUPLE!! IL EST HAUTEMENT RECHERCHÉ POUR SA COMMODITÉ !! SON STYLE ÉLÉGANT, SON INTÉRIEUR BIEN ÉQUIPÉ ET ERGONOMIQUE VOUS CHARMERONT A COUP SÛR !! PASSEZ DES AUJOURD HUI EN CONCESSION POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER !!
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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!
1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
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135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2