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2016 Hyundai Accent

GLS + HATCHBACK + AUTO + PROPRE + WOW!

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2016 Hyundai Accent

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Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4941699
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  • 90,586KM
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  • Listing ID: 4941699
  • Stock #: 20125C
  • VIN: KMHCU5AE7GU262363
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
Hatchback
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
5-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Hyundai-Accent-2016-id7747000.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ JAMAIS ACCIDENTE, UN SEUL PROPRIO ~

**BALANCE DE GARANTIE DU MANUFACTURIER JUSQU AU 5 NOVEMBRE 2021 OU 100 000KM**

+GLS
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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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