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St-Basile Honda

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2016 Kia Sorento

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135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

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  • 47,534KM
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  • Listing ID: 5006877
  • Stock #: W1521A
  • VIN: 5xypg4a38gg157189
Exterior Colour
Bourgogne
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
5-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Kia-Sorento-2016-id7760035.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**

**BALANCE DE GARANTIE MOTOPROPULSEUR DU MANUFACTURIER JUSQU'AU 31 MARS 2021 OU 100 000KM**

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

+LX
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CE SORENTO POSSÈDE UN MOTEUR 2.4L TURBO DÉVELOPPANT 240HP ET 260LBS DE COUPLE!! IL EST HAUTEMENT RECHERCHÉ POUR SA COMMODITÉ !! SON STYLE ÉLÉGANT, SON INTÉRIEUR BIEN ÉQUIPÉ ET ERGONOMIQUE VOUS CHARMERONT A COUP SÛR !! PASSEZ DES AUJOURD HUI EN CONCESSION POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER !!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Sièges tissu
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Banquette arrière divisée

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