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2016 Mazda MAZDA3

GS + SPORT + GARANTIE + WOW!

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2016 Mazda MAZDA3

GS + SPORT + GARANTIE + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$12,489

+ taxes & licensing

  • 49,626KM
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  • Listing ID: 4881021
  • Stock #: 20173A
  • VIN: 3MZBM1L77GM282704
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Mazda-3-2016-id7720995.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**


** BALANCE DE GARANTIE DU MANUFACTURIER MAZDA SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR JUSQU AU 27 FÉVRIER 2022 / KM ILLIMITÉ **

~ UN SEUL PROPRIÉTAIRE ~

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

+SIÈGES AVANT CHAUFFANTS
+CAMÉRA DE RECUL
+COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+RÉGULATEUR DE VITESSE
+AIR CLIMATISÉ
+BLUETOOTH
+ÉCRAN AUDIO TACTILE DE 7POUCES

ET BIEN PLUS!!

CETTE MAZDA 3 POSSÈDE UN MOTEUR SKYACTIV DE 2.0L DÉVELOPPANT 155HP, POSSÉDANT 150LBS DE COUPLE ET AYANT UNE ÉCONOMIE D ESSENCE D UNE MOYENNE DE 5.7L/100KM SUR AUTOROUTE!! SON HABITACLE CONFORTABLE, SON STYLE SPORTIF AINSI QUE SA FIABILITÉ DE RENOMMER VOUS CHARMERA À COUP SUR!! N ATTENDEZ PLUS, PASSEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER!!

EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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