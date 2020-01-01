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2016 RAM 1500

ST + 4X4 + CRUISE + BLUETOOTH + WOW!!

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2016 RAM 1500

ST + 4X4 + CRUISE + BLUETOOTH + WOW!!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4499427
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$19,989

+ taxes & licensing

  • 113,426KM
  • Used
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  • Listing ID: 4499427
  • Stock #: W1431
  • VIN: 1C6RR7FT7GS261865
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/RAM-1500-2016-id7668531.html

~ JAMAIS ACCIDENTÉ ~
ST 1500, RÉGULATEUR DE VITESSE, BLUETOOTH, AIR CLIMATISÉ, LECTEUR CD, MARCHE-PIED LATERAUX, LUMIÈRES AUTOMATIQUES, VITRES ET MIRROIRS ÉLECTRIQUES, PHARES ANTI-BROUILLARD ET BIEN PLUS !!
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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

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Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Marchepieds
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Lunette arrière coulissante
  • Volant ajustable
  • 4 Roues motrices
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Porte-gobelet
  • Pare-chocs chromé
  • Portes électriques
  • Intérieur Tissus

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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