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2016 RAM 1500

SPORT + CUIR + NAVI + TOIT + WOW!

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2016 RAM 1500

SPORT + CUIR + NAVI + TOIT + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$23,989

+ taxes & licensing

  • 151,425KM
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  • Listing ID: 4973871
  • Stock #: W1574
  • VIN: 1C6RR7HT7GS149032
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Pickup Truck
Drive Type
4-Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/RAM-1500-2016-id7752402.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ ROBUSTE, PRATIQUE, FIABLE ~

+SPORT
+NAVIGATION
+INTERIEUR EN CUIR
+TOIT OUVRANT
+5.7L
+CREW CAB
+4X4

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CE CAMION VOUS CHARMERA AVEC SON MOTEUR 5.7L HEMI DEVELOPPANT 395HP ET 410LBS DE COUPLE AVEC UNE CAPACITE DE REMORQUAGE DE 7900LBS!! SON HABITACLE SPACIEUX BIEN EQUIPE, SON EXCELLENTE TENUE DE ROUTE AINSI QUE SON DEGISN UNIQUE ET SPORTIF VOUS PLAIRA A COUP SUR!! PASSEZ DES AUJOURD'HUI POUR EN FAIRE L'ESSAI ROUTIER!!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

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FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
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Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Sièges tissu
  • 4 Roues motrices
  • Verrous de roue antivol
  • Banquette arrière divisée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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