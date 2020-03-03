2016 Subaru Impreza

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2
450-461-9999
+ taxes & licensing
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Subaru-Impreza-2016-id7724624.html
COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.
** TEXTO 24/7 : 1 ( 438 ) 341-3236 **
~ UN SEUL PROPRIÉTAIRE ~
~ JAMAIS ACCIDENTÉ ~
+CAMÉRA DE RECULE
+SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
+PADDLE SHIFT
+BLUETOOTH
+RÉGULATEUR DE VITESSE
+CLIMATISATION
ET BIEN PLUS !!
CETTE JAPONAISE LÉGENDAIRE DOTÉE D UN MOTEUR 2.0L OFFRE UNE PUISSANCE DE 148 HP !! SON LOOK SPORTIF AINSI QUE SON INTÉRIEUR CONFORTABLE ET BIEN ÉQUIPÉ VOUS SÉDUIRONT !! ELLE EST RECONNUE POUR SA TENUE DE ROUTE INCROYABLE, AINSI QUE SON INTÉRIEUR SPACIEUX !! VENEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI !!
EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!
SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!
1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2