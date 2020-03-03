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2016 Subaru Impreza

TOURING + AWD + AUTO + WOW!

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2016 Subaru Impreza

TOURING + AWD + AUTO + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$15,989

+ taxes & licensing

  • 30,965KM
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  • Listing ID: 4781595
  • Stock #: W1531
  • VIN: JF1GPAB68G8260200
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
Sedan
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Subaru-Impreza-2016-id7724624.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.


** TEXTO 24/7 : 1 ( 438 ) 341-3236 **

~ UN SEUL PROPRIÉTAIRE ~

~ JAMAIS ACCIDENTÉ ~

+CAMÉRA DE RECULE
+SIÈGES AVANTS CHAUFFANTS
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+RÉGULATEUR DE VITESSE
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CETTE JAPONAISE LÉGENDAIRE DOTÉE D UN MOTEUR 2.0L OFFRE UNE PUISSANCE DE 148 HP !! SON LOOK SPORTIF AINSI QUE SON INTÉRIEUR CONFORTABLE ET BIEN ÉQUIPÉ VOUS SÉDUIRONT !! ELLE EST RECONNUE POUR SA TENUE DE ROUTE INCROYABLE, AINSI QUE SON INTÉRIEUR SPACIEUX !! VENEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI !!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Transmission intégrale

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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