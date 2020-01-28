Menu
Account
Sign In

2016 Volkswagen Golf

1.8T + COMFORT + NAVI + GARANTIE + WOW!

Watch This Vehicle

2016 Volkswagen Golf

1.8T + COMFORT + NAVI + GARANTIE + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4610142
  2. 4610142
  3. 4610142
  4. 4610142
  5. 4610142
  6. 4610142
Contact Seller

$14,989

+ taxes & licensing

  • 87,261KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4610142
  • Stock #: W1466
  • VIN: 3VWC17AUXGM520893
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Volkswagen-Golf-2016-id7691552.html

** BALANCE DE GARANTIE COMPLÈTE DU MANUFACTURIER VOLKSWAGEN LE GROUPE MOTOPROPULSEUR JUSQU AU 18 MAI 2021 / 100 000KM **

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ JAMAIS ACCIDENTÉ ~

+NAVIGATION
+TOIT PANORAMIQUE
+CAMÉRA DE RECUL
+SIÈGES EN CUIR CHAUFFANTS
+RÉGULATEUR DE VITESSE
+COMMANDE AUDIO AU VOLANT
+CLIMATISATION BI-ZONE

ET BIEN PLUS !!

CETTE ALLEMANDE EST PROPULSÉE PAR UN MOTEUR DE 1.8 LITRES DÉVELOPPANT 170 CHEVAUX!! IL EST RECONNU POUR SA CONDUITE CONFORTABLE, SONT GRAND ESPACE CARGO AINSI QUE SONT INTÉRIEUR BIEN ÉQUIPÉE !! VOUS EN RESTEREZ CHARMÉS !! VENEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI !!

EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE !!!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Odomètre journalier
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Toit panoramique
  • Portes électriques

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From St-Basile Honda

2014 Jeep Cherokee L...
 87,325 KM
$14,989 + tax & lic
2018 Volkswagen Golf...
 89,107 KM
$20,989 + tax & lic
2017 Hyundai Elantra...
 41,280 KM
$12,989 + tax & lic
St-Basile Honda

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

450-461-XXXX

(click to show)

450-461-9999

Send A Message