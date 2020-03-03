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2017 BMW X6

M PACK + NAVI + GARANTIE + WOW!

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2017 BMW X6

M PACK + NAVI + GARANTIE + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4752474
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$40,989

+ taxes & licensing

  • 76,413KM
  • Used
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  • Listing ID: 4752474
  • Stock #: W1521
  • VIN: 5UXKU2C33H0U28895
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/BMW-X6-2017-id7721017.html

~ M PACK, PREMIUM PACK ~

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ JAMAIS ACCIDENTE ~

+M PACK
+NAVIGATION
+TOIT OUVRANT
+SYSTÈME DE SON HARMAN KARDON
+SYSTÈME DE SÉCURITÉ INTELLIGENT
+SIÈGES AVANTS/ARRIÈRES EN CUIRE CHAUFFANTS
+SIÈGES AVANT ÉLECTRIQUES AVEC FONCTION MÉMOIRE
+CHARGEMENT SANS FIL
+CAMÉRA DE RECULE
+CLIMATISATION 4 ZONES

ET BIEN PLUS!!

CETTE LUXUEUSE BMW VOUS OFFRE UNE COMBINAISON PARFAITE!! UN MOTEUR V6 TWIN-TURBO DE 3.0L DÉVELOPPANT 300 HP ET 300LBS DE COUPLE, UNE TRACTION INTÉGRALE, UNE CONDUITE DYNAMIQUE CAPTIVANTE ET UN HABITACLE DE HAUTE QUALITÉ ERGONOMIQUE ÉQUIPÉ DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES!! ELLE VOUS COMBLERA SOUS TOUS LES ASPECTS!! FAITES VITE!! PASSEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER!

EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Miroirs chauffants
  • Climatisation
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Climatisation arrière
  • Entreposage Média sur disque dur
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Avertissement de changement de voie
  • Régulateur de traction (TRAC)
  • Surveillance de langle mort
  • Miroirs électriques
  • Port USB
  • Toit ouvrant électrique
  • Lumières automatiques
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques
  • Hayon électrique
  • Sièges arrières chauffants

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