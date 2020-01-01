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2017 Ford Escape

SE + GARANTIE + AWD + CRUISE + WOW!!

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2017 Ford Escape

SE + GARANTIE + AWD + CRUISE + WOW!!

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St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4442220
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$17,989

+ taxes & licensing

  • 56,214KM
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  • Listing ID: 4442220
  • Stock #: W1403
  • VIN: 1FMCU9G90HUE59264
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Ford-Escape-2017-id7654075.html

**GARANTIE PROLONGÉ FORD PREMIUMCARE JUSQU AU 8 AOÛT 2021 / 80 000KM**
ESCAPE ECOBOOST, AWD, RÉGULATEUR DE VITESSE, COMMANDE AUDIO AU VOLANT, PADDLE SHIFT, BLUETHOOT, CLIMATISATION BI-ZONE, SIÈGES AVANT CHAUFFANTS, CAMÉRA DE RECULE, PHARES ANTI-BROUILLARD ET BIEN PLUS !!
CETTE UTILITAIRE SPORT POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.0L ECOBOOST DÉVLOPANT 245HP ET 275LBS DE COUPLE !! ELLE EST RECONNUE POUR SA CONDUITE PLAISANTE ET SÉCURITAIRE, SA FIABILITÉ AINSI QUE SON CONFORT !! PASSEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE l ESSAI ROUTIER !!

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SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR!!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussin gonflable passager
  • Lecteur MP3
  • Air climatisé
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Odomètre journalier
  • Traction intégrale
  • Miroirs électriques
  • Déverrouillage à distance
  • Essuie-glace arrière
  • Porte-gobelet
  • Sièges chauffants
  • Sièges chauffants - Avant
  • Portes électriques
  • Intérieur Tissus

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