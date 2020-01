https://www.stbasilehonda.com/occasion/Ford-Escape-2017-id7654075.html



**GARANTIE PROLONGÉ FORD PREMIUMCARE JUSQU AU 8 AOÛT 2021 / 80 000KM**

ESCAPE ECOBOOST, AWD, RÉGULATEUR DE VITESSE, COMMANDE AUDIO AU VOLANT, PADDLE SHIFT, BLUETHOOT, CLIMATISATION BI-ZONE, SIÈGES AVANT CHAUFFANTS, CAMÉRA DE RECULE, PHARES ANTI-BROUILLARD ET BIEN PLUS !!

CETTE UTILITAIRE SPORT POSSÈDE UN MOTEUR DE 2.0L ECOBOOST DÉVLOPANT 245HP ET 275LBS DE COUPLE !! ELLE EST RECONNUE POUR SA CONDUITE PLAISANTE ET SÉCURITAIRE, SA FIABILITÉ AINSI QUE SON CONFORT !! PASSEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE l ESSAI ROUTIER !!



POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER!



SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!



1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!

FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!

NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR!!

Additional Features Jantes en alliage

Freins ABS

Lecteur CD

Phares antibrouillards

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussin gonflable passager

Lecteur MP3

Air climatisé

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Odomètre journalier

Traction intégrale

Miroirs électriques

Déverrouillage à distance

Essuie-glace arrière

Porte-gobelet

Sièges chauffants

Sièges chauffants - Avant

Portes électriques

Intérieur Tissus

