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2017 Honda Accord

LX + GARANTIE + CAMERA + WOW!

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2017 Honda Accord

LX + GARANTIE + CAMERA + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$15,989

+ taxes & licensing

  • 92,534KM
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  • Listing ID: 4775265
  • Stock #: w1536
  • VIN: 1hgcr2f36ha808781
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Gris
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-Accord-2017-id7725926.html

COVID-19 Nous restons disponible pour reponde a toute vos questions.

**GARANTIE MOTOPROPULSEUR DU MANUFACTURIER JUSQU'AU 14 JUIN 2022 OU 100 000KM**

~ JAMAIS ACCIDENTE ~

+LX
+CAMERA DE RECUL
+CLIMATISATION
+REGULATEUR DE VITESSE
+MODE ECO
+COMMANDES DE RADIO AU VOLANT

ET BIEN PLUS !!

CET ACCORD EST GRANDEMENT RECHERCHÉ POUR SON HABITACLE SPACIEUX CONFORTABLE DOTÉ D UNE EXCELLENTE FINITION EN PLUS D ÊTRE TRÈS BIEN ÉQUIPÉ! SON MOTEUR DE 2.4L JUMELÉ À L ECO ASSIST VOUS PERMET UNE FAIBLE CONSOMMATION D ESSENCE D UNE MOYENNE DE 6.9L AU 100KM SUR AUTOROUTE! PASSEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER! ELLE EN VAUT LE DÉTOUR!!

EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance

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