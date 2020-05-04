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2017 Honda CR-V

TOURING + AWD + CUIR + PROPRE + WOW!

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2017 Honda CR-V

TOURING + AWD + CUIR + PROPRE + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

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$26,989

+ taxes & licensing

  • 53,359KM
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  • Listing ID: 4970532
  • Stock #: W1563
  • VIN: 2HKRW2H96HH130643
Exterior Colour
Gris
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Honda-CRV-2017-id7751569.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**

** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **

~ FIABILITE, ESPACE, COMFORT ~

+TOURING
+AWD
+HONDA SENSING
+TOIT OUVRANT
+INTERIEUR EN CUIR
+SIEGES CHAUFFANTS
+CAMERA DE RECUL
+DETECTEUR D'ANGLE MORT

ET BIEN PLUS !!

CE CR-V POSSÈDE UN MOTEUR 1.5L DÉVELOPPANT 190HP ET 179LBS DE COUPLE!! IL EST HAUTEMENT RECHERCHÉ POUR SA COMMODITÉ !! SON STYLE ÉLÉGANT, SON INTÉRIEUR BIEN ÉQUIPÉ ET ERGONOMIQUE VOUS CHARMERONT A COUP SÛR !! PASSEZ DES AUJOURD HUI EN CONCESSION POUR EN FAIRE L ESSAI ROUTIER !!

EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!

SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Tapis protecteurs
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Démarreur à distance
  • Radio HD
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Système GPS
  • Toit panoramique
  • Transmission intégrale
  • Banquette arrière divisée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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