2017 Mazda CX-5

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2
450-461-9999
+ taxes & licensing
https://www.stbasilehonda.com/occasion/Mazda-CX5-2017-id7751517.html
COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.
** St-Basile Honda est disposé à vous effectuer la livraison des véhicules à votre durant cette période difficile. Laissez-nous s occuper de vous comme il se doit.**
** TEXTO 24/7 : 1 (438) 341-3236 **
~ UN SEUL PROPRIETAIRE ~
+GT
+AWD
+CUIR
+NAVIGATION
+TOIT
+MAGS
+CAMERA
ET BIEN PLUS !!
POSSÈDANT UN MOTEUR 4 CYLINDRES DE 2.5L DÉVELOPPANT 187HP! CE VUS VOUS OFFRE UNE CONDUITE AGREABLE, UN HABITACLE LUXUEUX AINSI QU UN LOOK ÉLÉGANT ET UNIQUE!! FAITES VITE!! PASSEZ DÈS AUJOURD HUI POUR EN FAIRE L ESSAIE ROUTIER!!
EN PLUS, NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES: MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ-AVION - QUADRIPORTEUR - VIEUX TRACTEUR À GAZON - PEU IMPORTE !!
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU 1-877-762-3528, PAR TEXTO AU 438-341-3236 OU ENCORE PAR COURRIEL AU vip@stbasilehonda.com EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !!! RABAIS AU FINANCEMENT DE 500$ DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX DE VENTE!!!
SITUÉ SUR LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL, À 15 MINUTES DE MONTRÉAL, 5 MINUTES DES PROMENADES SAINT-BRUNO, 30 MINUTES DE SAINT-HYACINTHE ET 45 MINUTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU!! LE VÉHICULE QUE VOUS RECHERCHEZ À PORTER DE MAIN!!
1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT!! AUCUN CAS REFUSÉ!!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE!!
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2