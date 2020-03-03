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2017 Mercedes-Benz Sprinter

SPRINTER2500 + DIESEL + 144WB + WOW!

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2017 Mercedes-Benz Sprinter

SPRINTER2500 + DIESEL + 144WB + WOW!

Location

St-Basile Honda

135, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QC J3N 1M2

450-461-9999

  1. 4779051
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$27,989

+ taxes & licensing

  • 143,824KM
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  • Listing ID: 4779051
  • Stock #: W1506
  • VIN: wd3be7cd0hp412854
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Gris
Body Style
Commercial
Fuel Type
Diesel
Drive Type
Rear Wheel Drive
https://www.stbasilehonda.com/occasion/MercedesBenz-Sprinter-2017-id7727661.html

COVID 19 - Nous restons disponible pour répondre à toutes vos questions.

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  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
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  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
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  • Transmission Automatique - 5 vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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